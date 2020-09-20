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أخبار السوشيال ميديا .. دينا فؤاد تدعم الرئيس السيسي... سعادة كهربا بأول دوري في تاريخه.. وشيكو في كواليس اللعبة

فن ومشاهير تبليغ
أخبار السوشيال ميديا .. دينا فؤاد تدعم الرئيس السيسي... سعادة كهربا بأول دوري في تاريخه.. وشيكو في كواليس اللعبة
أخبار السوشيال ميديا .. دينا فؤاد تدعم الرئيس السيسي... سعادة كهربا بأول دوري في تاريخه.. وشيكو في كواليس اللعبة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ويظهر كهربا في الصورة مرتديا طاقم النادي الاهلي ويجلس علي كرسي.

وظهر في الصورة  الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا منه ودعما نظيرا المشروعات والنجاحات التي قام بها الرئيس

وظهر شيكو في الصورة من كواليس مسلسل اللعبة برفقة محمد اوتاكا.

شارك النادي الأهلي جمهوره بمجموعة صور خاصة لاحتفال اللاعبين بالفوز بالدوري عبر الحساب الرسمي للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 