تصدر الفنان ماجد المصرى تريند "جوجل"، وذلك بعد الاحتفال بخطوبة ابنته ماهيتاب يوم الجمعة الماضى.
وكان أول تعليق للفنان ماجد المصرى على خطوبة ابنته عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، عقبال عندكم جميعًا".
وتلقى ماجد عددًا من التعليقات لتهنئته على خطوبة ابنته، ولعل من أبرز هذه التعليقات للشاعر تامر حسين الذى قال: "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفى".
ويعرض حاليا للفنان ماجد المصرى مسلسل "الوجه الآخر"، والذى يشارك فى بطولته نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد خطوبة ابنته.. الجمهور يطارد ماجد المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.