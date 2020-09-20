ماجد المصري يتصدر ترند جوجل لهذا السبب

أحتل النجم ماجد المصرى، قائمة مؤشرات تريند "جوجل"، وذلك بعد الاحتفال بخطوبة ابنته ماهيتاب يوم الجمعة الماضى.

وكان أحتفل ماجد المصرى، بخطوبتة أبنته في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا المنتشر في العالم.

ونشر المصري، صور خطوبة ابنته عبر حسابه "إنستجرام" قائلا: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، عقبال عندكم جميعًا".

ويعرض حاليا للفنان ماجد المصرى مسلسل "الوجه الآخر"، والذى يشارك فى بطولته نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلى.