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رامي جمال يشارك جمهوره خوفه من تصوير أغنية "اللي مشيوا"

فن ومشاهير تبليغ
رامي جمال يشارك جمهوره خوفه من تصوير أغنية "اللي مشيوا"
رامي جمال يشارك جمهوره خوفه من تصوير أغنية "اللي مشيوا"
شارك المطرب رامي جمال، جمهوره عن راغبته في تقديم أغنية "اللي مشيوا" كفيديو كليب، لكنه خائف من ذلك التجربه.

ونشر جمال، مقطع من أغنية "اللي مشيوا" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقا "اغنيتي المفضله اللي عاوز اصورها وخايف".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع، مع فكرة رامي جمال، بتصوير الأغنية، حيث جاءت معظم الآراء بأن يكون بتصوريرها.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 