ونشر جمال، مقطع من أغنية "اللي مشيوا" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقا "اغنيتي المفضله اللي عاوز اصورها وخايف".
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع، مع فكرة رامي جمال، بتصوير الأغنية، حيث جاءت معظم الآراء بأن يكون بتصوريرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي جمال يشارك جمهوره خوفه من تصوير أغنية "اللي مشيوا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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