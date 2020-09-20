في ذكرى رحيل تحية كاريوكا .. اعرف اسمها الحقيقي وأزواجها الـ 14

اشتهرت بدوية تحية محمد علي النيداني كريم وهو الاسم الحقيقى لها باسم تحية كاريوكا، حيث ولدت فى مدينة الإسماعيلية وفي عام 1940 قدمت رقصة "الكاريوكا" العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابنى، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها. اقرا ايضا

تحل اليوم الأحد 20 سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا، والتى تعد حالة استثنائية في الوسط الفنى، فكما عرفت أنها من أشهر الممثلات، وتميزت أيضا بشخصيتها القوية ومواقفها الشجاعة.

تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة أشهرها على الإطلاق كانت من دنجوان السينما الفنان رشدي أباظة، وبدأت تجاربها مع الزواج في سن صغير وهي ذات العشرين عامًا حيث كان أول أزواجها أنطوان عيسى، نجل شقيقة الفنانة بديعة مصابني، واستمرت الزيجة عام واحد، وانفصلا عام 1940 وفى نفس العام، تزوجت محمد سلطان باشا، وهو أحد أثرياء مصر، وانفصلت عنه بعد 6 أشهر بسبب طلبه منها باعتزال الرقص الشرقي.

وبعدها تزوجت من ضابط أمريكي يدعى "ليفي"، وأشهر إسلامه حتى يتزوجها، وسافرا سويا للولايات المتحدة الأمريكية، وعادت بعد أشهر قليلة معلنة طلاقها واما الزيجة الرابعة كانت من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، إلا أنهما انفصلا بعد أشهر قليلة، بسبب غيرته الشديدة عليها.

وتزوجت أيضًا من الفنان الكبير أحمد سالم، عقب انفصاله عن زوجته "أمينة هانم البارودي"، ثم سافرا إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل ووارتبطت بعدها من حسين عاكف (طيار الملك فاروق الخاص)، ولم يستمر زواجهما سوى شهرين فقط واما الزيجة السابعة والأشهر، كانت في عام 1951، إذ تزوجت من دنجوان السينما رشدي أباظة، وكانت تحية كاريوكا أولى زوجاته، واستمر زواجهما 3 سنوات.

أما الزيجة الثامنة، لـ تحية كاريوكا كانت من البكباشي (المقدم) مصطفى كمال صدقى، وهو أحد ضباط ملك مصر فاروق الأول، لكنها انفصلت عنه بعد اعتقاله عقب قيام ثورة 1952 وتزوجت للمرة التاسعة من عبد المنعم الخادم، واستمر الزواج 5 سنوات، وانفصلا بسبب رفضها اعتزال الرقص.

وفى أواخر عام 1956، تزوجت من البكباشي (المقدم) حسن حسين، واستمر زواجهما لمدة عامان، وانفصلا بعدما اكتشفت خيانته لها مع المطربة صباح وتزوجت عام 1959، من المطرب الشاب محرم فؤاد، واستمرت الزيجة عدة أشهر فقط وارتبطت بعدها من أحمد ذو الفقار صبري، واستمر زواجهما لمدة عام.