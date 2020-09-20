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احتفالا باليوم الوطنى السعودى .. 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب

فن ومشاهير تبليغ
احتفالا باليوم الوطنى السعودى .. 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب
احتفالا باليوم الوطنى السعودى .. 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب

ووضعت الشركة المنتظمة 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب وجميعها متعلقة بإجراءات الأمان والوقاية من الإصابة بفيروس المستجد وهم كالتالى :. 

1. يجب أن يكون جميع الحاضرين مسجلين في تطبيق (توكلنا وتبعاد) ، ولن يُسمح بالدخول من البوابات وفقًا لبروتوكول التطبيق.

2. ينصح كبار السن فوق (65 سنة) الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم الحضور.

3. يحظر الدخول بدون قناع.

4. يجب ارتداء القناع في جميع الأوقات.

5. لا يُسمح للأطفال دون سن 15 عامًا بالدخول.

6. سيتم أخذ قياس درجة الحرارة عند الدخول فوق 38 درجة أو يمنع دخول أي علامات للأعراض.

7. غير مسموح بارتداء القفازات.

8. عقم اليدين قبل الدخول والخروج.

9. الحفاظ على مسافة اجتماعية 1.5 متر.

10. يحظر تغيير المقاعد.

11. يحظر المصافحة.

12. آداب العطس لضمان وجود آمن.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 