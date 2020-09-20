ووضعت الشركة المنتظمة 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب وجميعها متعلقة بإجراءات الأمان والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهم كالتالى :.
1. يجب أن يكون جميع الحاضرين مسجلين في تطبيق (توكلنا وتبعاد) ، ولن يُسمح بالدخول من البوابات وفقًا لبروتوكول التطبيق.
2. ينصح كبار السن فوق (65 سنة) الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم الحضور.
3. يحظر الدخول بدون قناع.
4. يجب ارتداء القناع في جميع الأوقات.
5. لا يُسمح للأطفال دون سن 15 عامًا بالدخول.
6. سيتم أخذ قياس درجة الحرارة عند الدخول فوق 38 درجة أو يمنع دخول أي علامات للأعراض.
7. غير مسموح بارتداء القفازات.
8. عقم اليدين قبل الدخول والخروج.
9. الحفاظ على مسافة اجتماعية 1.5 متر.
10. يحظر تغيير المقاعد.
11. يحظر المصافحة.
12. آداب العطس لضمان وجود آمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالا باليوم الوطنى السعودى .. 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.