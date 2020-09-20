نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي أحدث المنضمين ل"ضربة معلم" مع محمد رجب في المقال التالي
كان تعاقد منتج العمل مع معظم الفنانين المشاركه في المسلسل، خلال الأيام الماضيه، وهو ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة، ومقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى.
ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب محمد رجب، مى سليم، رياض الخولى، "أنعام سالوسة ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومحمد عز، وانتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح من كتابة 25 حلقة من المسلسل، وسلمها للشركة المنتجة بالاتفاق مع المخرج إسماعيل فاروق الذى يباشر كتابة الحلقات مع المؤلف.
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