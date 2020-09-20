علي الألفي يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي في هذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب علي الألفي لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك بمسرح قاعة النهر في ساقية عبد المنعم الصاوي في منطقة الزمالك، وذلك يوم السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً. ومن المقرر أن يقدم علي الألفي خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة منها "غنوة حب"، "مش لازم"، "متنفعلكش"، "وراء كل باب" وغيرهم من أغانيه المميزة. والجدير بالذكر أن علي الألفي طرح مؤخرًا دعاءً دينيًا جديدًا بعنوان "خليك فى حالك"، وذلك في شهر رمضان الماضي، وهو من كلمات وليد دسوقي، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع عمر إسماعيل.

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