نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حذف مشاهدها.. مخرج "زنزانة7" يعلق على تصريحات فنانة العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إبرام نشأت مخرج "زنزانة 7" الذي يعرض بالسينمات، على تصريحات إيمي إسلام، إحدى الوجه الجديد بالعمل بشأن حذفه لعدد كبير من مشاهدها ما يزيد عن نصف دورها، مؤكدا بإن ذلك يعود للمخرج.

وكشف المخرج خلال تصريحات صحفية " أن إيمي لم يحذف لها سوى مشهد واحد، فقط وليس 9 كما ادعت وأن السبب في حذف المشهد هو لرؤية فنية ترجع فقط للمخرج، مشيرًا إلى أن توجد علاقة أخوة بينهما وصداقة كما يكن لها كل الإحترام والتوفيق.

ويشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.