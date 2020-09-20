نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة مشرقة.. نوال الزغبي فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي
ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة مشرقة، حيث اعتمدت على جيب قصير وبلوزة كاجوال، وعلقت قائلة"يوم أحد سعيد عليكم"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.
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