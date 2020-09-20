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الموت يفجع المطربة مروة ناجي

فن ومشاهير تبليغ
الموت يفجع المطربة مروة ناجي
الموت يفجع المطربة مروة ناجي

أعلنت المطربة مروة ناجي عن وفاة والدها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت مروة ناجي منشورًا قالت فيه :"البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله".

وتابعت مروة ناجي قائلة :"اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره و أهلاً خيرًا من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجًا خيرًامن زوجه، اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 