ماجد المصري ينتهي من تصوير الوجه الآخر

علي الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل " الوجه الآخر " الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا حيث لم يتبق سوى 10% من احداث المسلسل .

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى. "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش. يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

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