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أحمد أمين ضيف شرف في فيلم برة المنهج

فن ومشاهير تبليغ
أحمد أمين ضيف شرف في فيلم برة المنهج
أحمد أمين ضيف شرف في فيلم برة المنهج
انضم الفنان أحمد أمين لفريق عمل فيلم "برة المنهج"، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف،ونشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انسجرام " صورة من كواليس العمل.

وعلق أحمد أمين، على الصورة،قائلا: "اتبسطت جدا مع الناس الجميلة دي.. ومبسوط إني هكون ضيف شرف في فيلمهم الجديد "برة المنهج".. بطولة الفنان ماجد الكدواني وروبي وأسماء أبو اليزيد وشريف الدسوقي، وإخراج عمرو سلامة.. أنا اشتريت تذكرة من دلوقتي".

يذكر أن، أحمد أمين، ينتظر عرض مسلسله الدرامي الجديد"ما وراء الطبيعة" على أحد المنصات الإلكترونية، ويدور أحداثه حول رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

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