كشف الفنان رامي جمال عن رغبته في تصوير أغنية "اللي مشيوا" على طريقة الفيديو كليب. ونشر رامي عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، مقطع من الأغنية، معلقًا "أغنيتي المفضلة اللي عايز أصورها وخايف". "اللي مشيوا" كلمات جمال الخولي، وألحان وغناء رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنشر مقطع منها.. رامي جمال يبدي رغبته في تصوير أغنية اللي مشيوا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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