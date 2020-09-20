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تريزيجيه يهنئ رضا البحراوي بـ عيد ميلاده ... فيديو

فن ومشاهير تبليغ
تريزيجيه يهنئ رضا البحراوي بـ عيد ميلاده ... فيديو
تريزيجيه يهنئ رضا البحراوي بـ عيد ميلاده ... فيديو
هنأ محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى ونجم منتخب مصر ، الفنان رضا البحراوي بعيد ميلاده.

ونشر رضا البحراوي فيديو تريزيجيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " وعلق قائلا: " وأنت طيب يا حبيبي ودايما مكسر الدنيا:.

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وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو.

كانت أبرز أعمال رضا البحراوى الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 