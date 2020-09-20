هنأ محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى ونجم منتخب مصر ، الفنان رضا البحراوي بعيد ميلاده. ونشر رضا البحراوي فيديو تريزيجيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " وعلق قائلا: " وأنت طيب يا حبيبي ودايما مكسر الدنيا:. اقرا ايضا :

بطريقة كوميدية إيمي سمير غانم تغني لـ رضا البحراوي وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو. كانت أبرز أعمال رضا البحراوى الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تريزيجيه يهنئ رضا البحراوي بـ عيد ميلاده ... فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.