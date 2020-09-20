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إيهاب فهمي : مسلسل إلا أنا قريب من الشارع المصري

فن ومشاهير تبليغ
إيهاب فهمي : مسلسل إلا أنا قريب من الشارع المصري
إيهاب فهمي : مسلسل إلا أنا قريب من الشارع المصري

قال النجم ايهاب فهمي، إن مسلسل إلا أنا ، الذي يعرض حاليا حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ، لانه قريب من الشارع المصري.

وتابع النجم إيهاب فهمي : الجمهور أصبح يفضل هذه النوعية من الإعمال لاسباب عديدة ، أبرزها أن المسلسل يناقش قضية اجتماعية بالإضافة إلى عرضه خارج الموسم الرمضاني .

حكاية "أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وتم حتى الآن عرض حكايتين منهم على قناة dmc، هما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

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