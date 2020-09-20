شام الذهبي تحذف صور خطيبها على انستغرام ..فهل انفصلت عنه

شام الذهبي تنفصل عن خطيبها الطبيب معتز نصير، عنوان ضجت به حسابات السوشيال ميديا حيث لاحظ المتابعين حذف شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، لصور خطوبتها من على حسابها الرسمي على انستغرام، الأمر الذي تم تفسيره بأنه خطوة تصب في إطار إعلان شام الذهبي إنهاء علاقتها بخطيبها طبيب التجميل معتز نصير بعد أقل من شهرين من حفل الخطوبة خاصة مع نشرها أحدث تدوينة أثارت الجدل حول حديثها عن عدم الاستسلام في الحياة والتسلح بالقوة لمواجهة الصعوبات.

شام الذهبي هل انفصلت عن خطيبها

شام الذهبي لم تنفي او تؤكد بشكل مباشر عبر حسابها على انستغرام خبر فسخ خطوبتها، إلا أنها عززت هذه التكنهات بعدما نشرت في الساعات الماضية أحدث منشور لها جاء في سياق الترويج لألبوم والدتها "لا تستسلم" لكنه حمل مضموناً حول مواجهة الصعوبات في الحياة، ما جعل الجمهور يضع كلماتها في إطار التلميح بإنفصالها عن خطيبها طبيب التجميل معتز نصير.

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وظهرت شام الذهبي في أحدث منشور لها بصورة وهي تجلس على شاطئ البحر مسترخية وعلقت قائلة :"لقد كانت رحلة مستمرة مليئة بالمعارك الذاتية لكي أحاول أن أبقى مسترخية وفي حالة سلام ما كل ما هو محيط بنا سواء عبر السوشيال ميديا أو من خلال مواقف سامة أو حتى من خلال عقبات تواجهنا على مر الطريق".

شام الذهبي دعت الى عدم الإستسلام في رحلة الحياة، وتابعت في أحدق تدوينة لها: "أحاول أن أذكر نفسي دائماً أنه أياً كان ما يحدث، فإن الغرض من هذه الرحلة عميق بداخلنا، وهذا هو ما يجب أن نوجه إليه طاقتنا. أن نتعافى من الداخل بدلاً من التركيز على السطح وأن نتذكر ألا نستسلم في معاركنا".

وكانت شام الذهبي احتفلت قبل 4 أسابيع بعيد ميلاد خطيبها بشكل رومانسي ونشرت صوراً لهما عبر ستوري انستغرام ظهرا فيها وهما يتناولان العشاء على ضوء الشموع بينما عبرت عن حبها لخطيبها بكلمات رومانسية على الصور.

وتفاعل الجمهور مع منشور شام الذهبي وطالبوها بتوضيح ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل، فيما أعرب البعض عن حزنهم لهذا الخبر حيث يعد الانفصال الثاني لشام الذهبي في حياتها العاطفية وذلك بعد عامين من طلاقها من زيجتها الأولى.

خطوبة شام الذهبي قبل شهرين

شام الذهبي كانت قد احتفلت بخطوبتها في شهر يوليو الفائت 2020 ونشر صورتين من الحفل السعيد، الأولى وضمت لقطة لها أثناء طبع خطيبها قبلة على رأسها، اما الصورة الثانية فجمعت أفراد عائلة العروسين، وظهرت فيها النجمة أصالة نصري الى جانب شقيقها ووالدتها وابنتها مع عائلة العريس الطبيب معتز نصير.

ورحبت شام الذهبي حينها بإنضمام خطيبها بشكل رسمي الى اسرتها حيث علقت على صورها أثناء حفل الخطوبة "الأسرة تتحسن، شكراً لكونك صادقا، أن تكون أنت.. وتبين لي جانبًا مختلفًا في الحياة إلى الأبد.. دكتور معتز نصير"، ودعمتها بخطوتها والدتها أصالة نصري التي نشرت ايضا حينها مقطع فيديو من اجواء حفل خطوبة ابنتها شام.