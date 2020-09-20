أخبار عاجلة
رنا سماحة تكشف موعد زواجها وتفاصيل قصة حبها للملحن سامر ابو طالب ..فيديو -
الجمهور يرشح نادين نسيب نجيم لشخصية الملكة كليوباترا بدلا من جال جادوت ! -
إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا والجمهور قلق على مي عمر -
إصابة الممثل محمود الليثي وأسرته بفيروس كورونا وتدهور حالة زوجته ووالدته -
أهمية ممارسة الرياضة لكبار السن لتعزيز الصحة -
التراجع التلقائي لعلاج مرض السكري من النوع الثاني -
خاص| مجدي عبد الغني يرد على مسئولي الأهلي بعد استبعاده من قناة تن -
بعثة الأهلي تصل كازبلانكا وتجري مسحة كورونا في المطار -
موعد تولي حسام حسن القيادة الفنية للاتحاد السكندري رسميا -
أخبار الزمالك.. التتويج بدوري السيدات لتنس الطاولة.. وصدمة حول مشاركة حميد أحداد مع الرجاء -

"زنزانة 7 " يحقق أرقام قياسية في ثلاث أيام من عرضه

فن ومشاهير تبليغ
"زنزانة 7 " يحقق أرقام قياسية في ثلاث أيام من عرضه
"زنزانة 7 " يحقق أرقام قياسية في ثلاث أيام من عرضه

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زنزانة 7 " يحقق أرقام قياسية في ثلاث أيام من عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آسطتاع فيلم" زنزانة 7" أن يحقق نجاح كبير بعد عرضه بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم في ثلاثة أيام عرض إيرادات جيدة في ظل أزمة فيروس .

وتمكن فيلم "زنزانة" 7 في ثلاثة أيام عرض من تحقيق إيرادات بلغت مليون و38 ألف و409 جنيها، فهو تم عرضه يوم الأربعاء الماضي.

فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، إيهاب فهمى، مايا نصرى، عبير صبرى، منه فضالى، مدخت تيخه، أحمد التهامى، إنتاج أيمن يوسف وإخراج إبرام نشأت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "زنزانة 7 " يحقق أرقام قياسية في ثلاث أيام من عرضه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 