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محمد هنيدي يحدد مصير "كينغ سايز"

فن ومشاهير تبليغ
محمد هنيدي يحدد مصير "كينغ سايز"
محمد هنيدي يحدد مصير "كينغ سايز"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هنيدي يحدد مصير "كينغ سايز" في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - توقف خلال الفترة الماضية إنتاج فيلم "عقلة الإصبع" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، بعدما تحوّل اسمه لـ"كينغ سايز" وذلك بسبب تكلفته الإنتاجية العالية التي يعتمد عليها الفيلم.

وقال مصدر مقرف من داخل الفيلم أن مشروع "كينغ سايز" مازال قائمًا، وأن الأخبار التي تتردد حول إلغاء العمل غير صحيحة، وأشار المصدر أن المخرج إسلام خيري سوف يعقد جلسة تجمعه بالفنان محمد هنيدي، والكاتب عمر طاهر، والمنتج وليد صبري في الفترة المقبلة لتنفيذ الفيلم.

وفي سياق آخر، انتهى محمد هنيدي مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، محمد ثروت، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 