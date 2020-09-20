الآثار : ارتفاع عدد التوابيت الأثرية المكتشفة بسقارة ل 27 تابوتا حتى...

نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار العاملة بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن بئر آخر بالمنطقة 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا

جاء ذلك استمرارا لأعمال الحفائر بالمنطقة والتي أسفرت الاسبوع الماضي الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.

وأعلن الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس في تصريح له اليوم استمرار أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف، و الاعلان عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، ومن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.