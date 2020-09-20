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في الوقت بدل الضائع" تامر حسني يضم أغنية جديدة لألبومه"خليك فولاذي"
ضم الفنان تامر حسني، مؤخرًا أغنية جديدة لألبومه المقبل"خليك فولاذي" وذلك بعدما استقر على قائمة أغاني ألبومه ولكن اختار هذه الأغنية في الوقت بدل الضائع لاعجابه بها بشده.
الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وتعد هذه الأغنية التجربة الأولى للملحن بلال سرور كشاعر، ومن المفترض أنه يخوض عالم الكتابة من خلال هذه الأغنية.
جدير بالذكر أن أخر أعمال حسني، الغنائية أغنية"اختراع" وهي "دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، والأغنية من كلمات أحسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وحقق الكليب نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" تجاوزت 18 مليون.
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