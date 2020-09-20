هيفاء وهبي تختار 3 أغنيات جديدة لألبومها

ضمت الفنانة هيفاء وهبي، مؤخرًا 3 أغاني جديدة لألبومها الذي لم يُحدد حتى الأن موعد لطرحه
والثلاث أغاني من كلمات الشاعر عمرو المصري، واثنين منهم من ألحان سامر، والأخرى من لحن أحمد شعبان.
في سياق أخر انتهت هيفاء من تصوير كافة مشاهدها في مسلسلها الجديد"أسود فاتح" ومن المقرر أنه سيتم عرضه خلال الأيام المقبلة عبر إحدى المنصات.
مسلسل أسود فاتح، تدور أحداثه ما بين لبنان ومصر في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وروجينا ومعتصم النهار وشريف سلامة ورانيا منصور وشريف سلامة وصبري فواز، والمسلسل من إخراج كريم العدل..
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