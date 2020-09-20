بعد شائعات وفاتها.. حنان سليمان توصل تصوير مسلسل "الوجه الآخر"

تستكمل الفنانة حنان سليمان تصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الاخر"، الذى مع الفنان ماجد المصري،والذي يعرض على التليفزيون المصري.

كما أنها تواصل تصوير مشاهدها بمسلسل "خيط حرير" مع النجمه مي عز الدين، والمقرر أن يتم عرضه في دارما رمضان عليه

على الرغم من انتشار أخبار مؤخرا بوفاتها عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وكان قد انتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعى خبر وفاة الفنانة حنان سليمان، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ليتصدر الخبر محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".