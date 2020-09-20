نشرت الفنانة هايدى موسى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل عمها احمد موسى. علقت هايدى موسى قائلة : "البقاء و الدوام لله .. انتقل الى رحمة الله عمي الحاج أحمد موسى .. ارجو الدعاء له بالرحمه والمغفره". يذكر أن آخر ألبومات هايدي الغنائية كان بعنوان (حنية الدنيا). وتستعد حاليًا لخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الثانية من خلال مشاركتها في مسلسل جديد تتكتم على تفاصيله، بعد مشاركتها الأولى في مسلسل (لأعلى سعر) بطولة نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي والذي عرض عام ٢٠١٧.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة عم الفنانة هايدى موسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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