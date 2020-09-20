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مش عارفة أقول له باي.. فيديو لـ ليلى علوي عن عشق البحر

فن ومشاهير تبليغ
مش عارفة أقول له باي.. فيديو لـ ليلى علوي عن عشق البحر
مش عارفة أقول له باي.. فيديو لـ ليلى علوي عن عشق البحر

وقالت خلال الفيديو: "أنا بعشق البحر، بجد والله نفسي أفضل عايشة في البحر، مش عارفة أقوله باي باي".

كانت ليلى علوى ظهرت في أكثر من صورة مؤخرا أثناء قضاء إجازة الصيف من الساحل الشمالى، ولا سيما خلال الـ30 يوما الماضية.

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