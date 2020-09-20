منة فضالي لمتابعيها: تجاوزت أصعب اللحظات بمفردي.. صور

شاركت الفنانة منة فضالى جمهورها بنشر عدة صور لها من صيف العام الماضى وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت منة فضالى على الصور قائلة:"لقد تجاوزت اصعب اللحظات بمفردى بينما يعتقد الجميع اننى بخير ... الان انا بخير ... صيف 2019".

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وشاركت منة فضالي فى فيلم " زنزانة 7 " يذكر أن صناع الفيلم قرروا إلغاء العرض الخاص، بعد أن كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.