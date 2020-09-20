بإطلالة بريئة.. مى الغيطي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة مى الغيطى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مى الغيطى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة بريئة، حيث اعتمدت على ابتسامة تبدو كالاطفال، وارتدت تيشيرت شورت قصير وظهرت بتسريحة شعر بسيطة، وعلقت قائلة"يوم جميل"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

وكانت أخر أعمال مى الغيطى فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.