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بإطلالة كاجوال.. كارولين عزمي تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

فن ومشاهير تبليغ
بإطلالة كاجوال.. كارولين عزمي تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"
بإطلالة كاجوال.. كارولين عزمي تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"
تحرص الفنانة كارولين عزمى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت كارولين عزمى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة كاجوال، اعتمدت فيها على الجينز وتيشيرت أبيض ونظارة شمس، وعلقت قائلة"يوم جميل"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة "كارولين عزمى" :مسلسل" عمر ودياب" الذي تم طرحه في رمضان الماضي من بطولة على ربيع ومصطفي خاطر ونهال عنبر ومن تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التونى

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 