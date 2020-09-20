بإطلالة جديدة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة رسمية، حيث ارتدت بدلة بينك، وتوب أبيض، وشعرها منسدلا على الكتفين. وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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