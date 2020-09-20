نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميريام فارس تعلن إلتزامها بالحجر الصحي في المقال التالي
ونشرت ميريام فارس عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، من داخل منزلها، وكانت ترتدى فستان طويل كاجوال.
وعلقت قائلة"بتصدقوا بعدنى ملتزمة بالحجر الصحى من ٢٣ فبراير ٢٠٢٠، وانتو مين بعدو ملتزم".
يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.
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