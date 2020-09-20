أحمد جمال يروج لأغنيته الجديدة "محتاج سنة"

يحرص المطرب أحمد جمال على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر أحمد جمال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الخاصة بأغنيته الجديدة، وعلق قائلاً"محتاج سنة .. قريباً". يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال كليب بعنوان "احنا مش بتوع حداد" التى إهداء الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.

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