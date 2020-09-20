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ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل جميل راتب: شغفك وحبك لشغلك متغيرش بمرور الزمن

فن ومشاهير تبليغ
ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل جميل راتب: شغفك وحبك لشغلك متغيرش بمرور الزمن
ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل جميل راتب: شغفك وحبك لشغلك متغيرش بمرور الزمن
نشرت الفنانة ليلى علوى عدة صور لها مع الفنان الراحل جميل راتب وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت ليلى علوي على الصور،قائلة:"كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي زى ما كنت الأب دايما ورا الكاميرا.. شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن.. وحشتنا ياجميل ".

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يذكر أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 202‪0

وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 