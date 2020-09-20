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قمر 14 .. عمل فني جديد يجمع عمر كمال وأورتيجا

فن ومشاهير تبليغ
قمر 14 .. عمل فني جديد يجمع عمر كمال وأورتيجا
قمر 14 .. عمل فني جديد يجمع عمر كمال وأورتيجا

أعلن المطرب عمر كمال عن مفاجأة لجمهوره عبر حسابه الشخصي انستجرام . 

ونشر عمر كمال مقطع فيديو له يجمعه مع اورتيجا وعدد من فريق عملهما وعلق قائلا : " عمر كمال و أورتيجا - كليب قمر 14 soon " . 

يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 