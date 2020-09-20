رانيا يوسف تستعرض رشاقتها فى إطلالة جريئة.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت رانيا يوسف في مقطع الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ظهرت ببنطلون أسود، وهاف استومك أسود، وهي تقف على سلم كهربائى. من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.

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