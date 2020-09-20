حملها الثانى بدون زواج.. بطلة حريم السلطان تكشف عن هوية والد طفلها

وقالت مريم، الشهيرة بشخصية هيام، إنها ترفض الكشف عن تفاصيل شخصية والد طفلتها الثانية، مؤكدة أن جنسيته أمريكية.

وأوضحت مريم أن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر، مؤكدة أنها ترفض تدخل أى شخص فى حياتها وأنها تستطيع تربية ابنتها، فالطفل هبة من الله.



يذكر أن مريم أوزرلي أعلنت عن حملها في الشهر الخامس وأنها تنتظر قدوم طفلة ثانية، في شهر يناير المقبل.