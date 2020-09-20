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فى قلبى غصة.. مادلين طبر تكشف سبب عدم حضورها حفل زفاف ابنة شقيقتها

فن ومشاهير تبليغ
فى قلبى غصة.. مادلين طبر تكشف سبب عدم حضورها حفل زفاف ابنة شقيقتها
فى قلبى غصة.. مادلين طبر تكشف سبب عدم حضورها حفل زفاف ابنة شقيقتها
نشرت الفنانة مادلين طبر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن حفل زفاف ابنة شقيقتها والتى تحمل نفس اسمها اليوم. 

وقالت مادلين طبر: "النهاردة فرح بنت اختي فاتن .. واسمها على اسمي مادلين ايلي صعب". 

وأضافت مادلين قائلة: "أتمنى ليكي الهناء مع جوزك والصحة.. لأني مرتبطة بمسلسل الوجه الآخر الذي يعرض علىcbc وإحنا لسه بنصور على الهواء.

وأوضحت مادلين قائلة: "ولأن يومين في الأسبوع.. الأحد زي النهارده والاتنين بقدم أيضا مباشر على الهواء برنامج على قناة TEN وبسبب إجراءات الحجز في الفنادق للقادمين للبنان.

وأوضحت مادلين قائلة: "لم أسافر لأشارك بناتي وأختي الفرحة.. في قلبي غصة وأتمنى للعروسين السعادة". 

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 