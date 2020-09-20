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بحبك يا ريس.. راندا البحيري توجه رسالة دعم للرئيس السيسى | شاهد

فن ومشاهير تبليغ
بحبك يا ريس.. راندا البحيري توجه رسالة دعم للرئيس السيسى | شاهد
بحبك يا ريس.. راندا البحيري توجه رسالة دعم للرئيس السيسى | شاهد
وجهت الفنانة راند البحيرى رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكتبت راند البحيرى: "بحبك يا ريس @alsisiofficial #لست_وحدك #مصر #السيسي ".

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يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق. 

و ايضا فيلم "الحوت الأزرق" يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 