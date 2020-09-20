نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. منه فضالي تسترجع ذكريات الصيف الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت الفنانة منه فضالي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت منه بالصورة أنيقة ومتميزة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض وكتبت : لقد تجاوزت أصعب اللحظات بمفردي بينما يعتقد الجميع إنني بخير.. الآن أنا بخير صيف 2019.

يشار أن منه فضالي تشارك في فيلم "زنزانة 7"، والتي تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

والجدير ذكره أن منه فضالي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، وحققت خلاله نجاحاً جماهيريا برفقة الفنان هيثم شاكر وباقي ابطال العمل.

