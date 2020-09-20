هكذا أحيا عرو محمود ياسين ذكري وفاة أحمد ذكي

أحيا الفنان عمرو محمود ياسين ذكري وفاة الراحل أحمد ذكي.
حيث شارك عمرو منذ قليل صورة للراحل أحمد ذكي ومحمود حميدة ، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق عمرو علي الصورة قائلاً:" الثنائي ده كان لازم يعملوا أفلام كتير جداً مع بعض.
يذكر أن عمرو محمود ياسين قام بتأليف المسلسل الرمضاني "ونحب تاني ليه"، الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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