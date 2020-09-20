تامر جوزيف: حكاية "أمر شخصي" استايل وصورة مختلف تماما عن "بنات موسى"

خاض تامر جوزيف، مديرا لتصوير تجربتي "بنات موسى" مع وفاء عامر و"أمر شخصي" مع شيري عادل بمسلسل "إلا أنا".

وقال جوزيف، في تصريحات صحفية، إن حكاية أمر شخصي ليست تجربة جديدة بالنسبة له كمسلسل يتكون من ١٠ حلقات.

وتابع: "اشتغلت كمدير تصوير في حكاية (بنات موسى) بنفس السلسلة بمسلسل إلا أنا وجاءت بعدها حكاية (أمر شخصي) كثاني تجربة لي بالسلسلة"، موضحا أنه قدم بنات موسى باستايل وصورة وشكل مختلف تماما عن أمر شخصي، لأنه كمدير تصوير بيغير شكل الصورة حسب الدراما اللي بقدمها.

واستكمل: "سعيد بما حققه "بنات موسي" من إشادة جماهيرية وتحقيق التجربة لمشاهدات عالية، وكانت الصورة عنصرا من العناصر المميزة في العمل، وكذلك الحال بما تحصده حاليا حكاية أمر شخصي من مشاهدات عالية تزامنا مع عرض الحلقات".

وأوضح، أنه عندما طلب منه أن يكون مدير تصوير "أمر شخصي" اختار أن يقدم صورة مختلفة عن "بنات موسي" لأنها قصة وأحداث وشخصيات ومخرج مختلفين، واتفق هو ومخرج العمل محمود كامل على استايل في الصورة مختلف تماما.

وأضاف، أن العمل مع شيري عادل، ممتع جدا، وهى نجمة ذكية جدا وممثلة من العيار الثقيل، وكان لها دور كبير في خروج العمل بهذا الشكل الرائع، وإنجاز الشغل بسرعة وفي أقل وقت ممكن وبجودة عالية أوي، وأعطتنا فرصة كبيرة ومساحة أكبر إننا نعمل شغل حلو.

ووجه جوزيف، الشكر لشركة أروما على توفير كافة الإمكانات للعمل لخروجه بأفضل شكل وصورة له ولم تبخل على العمل بأي شيء مما جعله يقدم أفضل ما لديه في الصورة.

وعن ميدو عادل أمام الكاميرا، فقال: "ميدو ممثل ملتزم وهادي قدام الكاميرا، وهو صديقي من زمان جدا، والصداقة دي بتنفع أوي في الشغل، لأنك لما تشتغل مع واحد صاحبك غير لما تشتغل مع واحد لسه متعرفوش، وده بينعكس على الكواليس ان جوها يكون جميل ورائع والجميع يكون مستمتع".

"أمر شخصي" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" وبطولة: شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد، مدير التصوير تامر جوزيف، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

بينما "بنات موسى" خاض بطولته: وفاء عامر، وصبري فواز، وكمال أبو رية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.