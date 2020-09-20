نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر جوزيف يكشف تجربة مسلسل "امر شخصي وبنات موسى" في المقال التالي
وقال تامر جوزيف، في تصريحات صحفية، إن حكاية امر شخصي، التي قدمتها الفنانة شيري عادل، لم تكن جديدة عليه حيث انه قدم مثلها أكثر من مرة.
وأضاف "اشتغلت في حكاية بنات موسى، بطولة وفاء عامر، بنفس السلسلة بمسلسل إلا أنا وجاءت بعدها حكاية أمر شخصي
كثاني تجربة لي بالسلسلة"، مشيراً أنه قدم بنات موسى باستايل وصورة وشكل مختلف تماما عن أمر شخصي، لأنه كمدير تصوير بيغير شكل الصورة حسب الدراما اللي بيقدمها.
وتابع : "سعيد بما حققه "بنات موسي" من إشادة جماهيرية وتحقيق التجربة لمشاهدات عالية، وكانت الصورة عنصرا من العناصر المميزة في العمل، وكذلك الحال بما تحصده حاليا حكاية أمر شخصي من مشاهدات عالية تزامنا مع عرض الحلقات".
وأوضح، أنه عندما طلب منه أن يكون مدير تصوير "أمر شخصي" اختار أن يقدم صورة مختلفة عن "بنات موسي" لأنها قصة وأحداث وشخصيات ومخرج مختلفين، واتفق هو ومخرج العمل محمود كامل على استايل في الصورة مختلف تماما.
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