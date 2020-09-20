بتمارين رياضية شاقة.. أحمد التهامي يستعرض عضلاته داخل الچيم

شارك الفنان أحمد التهامي مجموعة صورة جديدة له عبر حسابه بموقع إنستجرام. وظهر التهامي بالصور يستعرض عضلاته من داخل الچيم ويمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة. ولاقت الصور تفاعل الكثير من محبيه وعلق أحد المتابعين وكتب : عاش يا تهامي منور الچيم. يشار أن التهامي يشارك فب فيلم "زنزانة 7" ، وهو يعرض حالياً بجميع دور العرض ، وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

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