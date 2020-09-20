ميرهان حسين تشعل "إنستجرام" بفستان قصير

وظهرت ميريهان حسين في الصور بفستان قصير، وشعر منسدل على كتفها وميك أب صاخب، وكتبت تعليقا قائله:" عن لبس آخر الليل"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها قمر تجنني"،"حبيبتي ماشاء الله دايما متميزة ومتألقة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" الذى عرض مؤخرا والتي جسدت فيه دور هنادى.
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