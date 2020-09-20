شارك الفنان محمد أسامة والشهير بأوس أوس جمهوره بصورة له من العرض الخاص بمسرحية "صباحية مباركة ". وعلق أوس أوس علي الصورة قائلاً : " شرفنا ونورنا في المسرح امبارح أخونا النجم محمد أنور والمخرج الكبير الأستاذ وائل إحسان والشيخ محمود أنور النحاس . وتابع قوله : مستنينكم كل أسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت علي علي مسرح جراند نايل تاور في عرض جديد من مسرحية 'صباحية مباركة '. يشار أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوس أوس يروج لمسرحية "صباحية مباركة " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.