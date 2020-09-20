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مسلسل "تحت السيطرة" بداية من غدا على "mbc masr 2"

فن ومشاهير تبليغ
مسلسل "تحت السيطرة" بداية من غدا على "mbc masr 2"
مسلسل "تحت السيطرة" بداية من غدا على "mbc masr 2"
تعرض قناة "mbc masr 2"، بداية من غدا عرض مسلسل "تحت السيطر" للفنانة نيللي كريم وذلك في تما الساعة الـ8 مساء.

مسلسل "تحت السيطرة" بطولة نيللي كريم، وظافر العابدين، وهاني عادل، ومحمد فراج، وأحمد وفيق، وجميلة عوض، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج تامر محسن.

ويتحدث مسلسل "تحت السيطرة" على معاناة من يقع تحت أزمة إدمان المخدرات، من المقرر عرضه غدا الإثنين 21 سبتمبر، في تمام الساعة الـ8 مساء على قناة "mbc masr 2"

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 