بعض الأشياء قد تؤلمك.. رولا سعد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها ومتابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت رولا سعد بإطلالة جريئة، وهي ترتدي سترة مكشوف البطن باللون الاصفر، ورفعت شعرها الأشقر للخلف وأكملت إطلالتها بوضع بعض الماكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه. وكتبت رولا سعد معلقة على صورتها قائلة: "‏‏‏بعض الاشياء قد تؤلمك.. ولكنها ستعلمك انك على نيتك الكثر من اللزوم ...????????". وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب. أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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