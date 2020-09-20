"أمر شخصي" تريند علي "جوجل"

تصدرت قصة "أمر شخصي " تريند علي موقع البحث الشهير "جوجل" حيث دخلت ضمن قائمة الاكثر بحثا وذلك بعد عرض سادس حلقاته علي شاشة "DMC". ونال المسلسل علي ردود أفعال قوية وتذاع حكاية "أمر شخصي" يومياً من السبت للأربعاء من كل أسبوع. حكاية "أمر شخصي" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.

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