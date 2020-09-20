أخبار عاجلة
صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه -
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط -
"غوغل" تطلق برنامجًا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط -
أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا -
انتخابات أميركا.. هل تعكس الاستطلاعات ما ستقرره النتائج؟ -
أخبار اليمن : إنفلونزا الخنازير أم كورونا.. أيهما أخطر؟ -
ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي أوضاع الأسواق البترولية العالمية -
أبل تطلق هواتفها بتقنية الجيل الخامس.. أسعار ومواصفات آيفون 12 -
بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس -
وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم) -

أمير رمسيس يكشف كواليس فيلم "حظر تجول"

فن ومشاهير تبليغ
أمير رمسيس يكشف كواليس فيلم "حظر تجول"
أمير رمسيس يكشف كواليس فيلم "حظر تجول"
قال المخرج أمير رمسيس، إن فيلم "حظر تجول" سوف يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لافتًا إلى أن مشاهد الفيلم تم تصويرها بالكامل في مصر بمنطقة شبرا خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف المخرج أمير رمسيس، خلال لقائه عبر زووم مع الفنانة مادلين طبر ببرنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن تم الانتهاء من التصوير قبل بدء فيروس بأيام، مشيرا إلى أنه من أصعب النقاط في الفيلم هو التصوير في التزاحم بمنطقة شبرا، وهذا ما يشير إليه اسم الفيلم، حيث أن أحداثه تدور حول حظر التجول الذي فرض خلال عام 2013، وبالتالي كان هناك افتراض بأن تكون الشوارع خالية خلال التصوير الخارجي.

وأكد أن مشاهد الفيلم ليست عابرة وإنما هي ماستر سين للحقبة التاريخية في تلك الفترة، منوها بأن الفيلم يشهد أول ظهور لأحد الممثلين العرب وهو الفنان الفلسطيني الكبير كامل الباشا، وهذه أول مشاركة له في السينما المصرية.

تدور أحداث الفيلم فى ليلة واحدة عام 2013، حول أم تجسد دورها إلهام شاهين يتم احتجازها مع ابنتها وتلعب دورها الفنانة أمينة خليل، فى مكان ما أثناء حظر التجول، وهنا تعيد الأم اكتشاف علاقتها بابنتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير رمسيس يكشف كواليس فيلم "حظر تجول" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 