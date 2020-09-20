شاهد : كيف تصنع الجماعات الإرهابية "الترند" الوهمي؟

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن فكرة خلق "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتمد على مفهوم العمليات النفسية.
تابع "صابر" خلال حلوله ضيفًا على سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن العمليات النفسية كفكرة تعتمد على ماذا يريد الإنسان سماعه؟ ومن خلاله تبدأ عملية خلق حالة ليست موجودة من الأساس.
أردف أن ذلك يعتمد بدوره على تزييف الوعي، إذ يحاول صناع "الترند" تكبير وتفخيم كل شيء، لخلق عقل جمعي عند الناس، وبالتالي يُخدم على ذلك العقل الجمعي مجموعة من اللجان الإلكترونية، التي تثير الرأي العام وتخلق حالة من "البلبلة".
أضاف أن صناع "الترند" يستغلون كافة الأشياء والوقائع التي تبدو بسيطة، لتكبيرها لتخدمهم في خطة العمليات النفسية، التي تقود الناس إلى الإحباط أو التشكيك أو فقد الأمل والخوف من المستقبل.
أكد أن كل تلك الأشياء يخدم عليها لجان إلكترونية ممولة وممنهجة، يُدفع فيها مليارات الجنيهات لإقناع الناس بالمظاهرات وتدمير الدولة.
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