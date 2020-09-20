هبة عبد الغني تنتهي من تصوير فيلمها القصير "فهوة فريال"

انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير جميع مشاهدها خلال أحداث فيلمها القصير فهوة فريال، الذي يشارك في بطولته بجانبها كلا من أحمد مصطفى وكريم ابو الفتوح و أكمل المعداوي وديانا سعد، تأليف تامر عبد رب النبي، وإخراج مهند الكاشف ، وتجسد هبة خلال أحداث الفيلم شخصية مريضة نفسيا.

ونشر هبة عبر حسابها الشخصي بموقع تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصرة انستجرام، صور من كواليس تصوير الفيلم وعلقت عليها قائلة:"الطاقه الحلوه اللي باخدها من الشغل مع ناس لسه بتحلم بسينيما حلوه بتزيح من حياتي اي سلبيات و بتفردلي ضهري تاني، الحمد لله علي نعمة الفن، فركش الفيلم الروائي القصير ( قهوة فريال )، ( عن لقاء عابر بين شاب انطوائي و احدا نزيلات مستشفي الامراض النفسيه )، تأليف/ تامر عبد رب النبي، وإخراج / مهند الكاشف، مدير تصوير / كريم جمال الدين، مدير تصوير / كريم جمال الدين، مونتاج / مي الشيتي، مصممه ازياء / ريم العدل، مهندس الديكور / نوران، مهندس الصوت / بيدو ابراهيم، مدير الانتاج / سيد عيسى".

‎وعلى جانب آخر تشارك هبة عبد الغني في بطولته مسلسل الكهف، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مصر والسعودية ولبنان منهم الفنانين خالد كمال وفراس سعيد وليلى أحمد زاهر وحمزة العيلي وهبة عبدالغني ومن السعودية الفنان عبدالرحمن اليماني و الفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلي شندول، ومن تأليف منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

‎يذكر أن عبد الغني، شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل فرصة تانية، مع الفنانين ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، آيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

‎ومسلسل "ليالينا٨٠" ومن تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح وبطولة الفنانين خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.

‎كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانين ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.